شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يضع الرتوش الأخيرة على خطة مواجهة الزمالك بنهائى الكأس الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الاهلى بقيادة البرتغالى ريكاردو سواريز استعداداته لمواجهة الزمالك المقرر لها التاسعة مساء غداً الخميس على ستاد القاهرة الدولى في نهائي كأس مصر ، ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير على ستاد التتش استعداداً للمباراة المرتقبة ، ودخل فريق الاهلى معسكراً مغلقاً للقمة منذ الثلاثاء الماضى.

ويرغب سواريز فى فرض مزيد من التركيز على جنبات الفريق الأحمر قبل مباراة القمة المرتقبة، بحثاً عن أول ألقابه مع الأهلى بعد توليه المسئولية خلفاً للجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، وهى المباراة التى تحتاج تركيزا شديدا من قِبَل الفريق الأحمر باعتبارها بطولة خاصة، كونها أنها أول بطولة قد يحصدها الأهلي تحت قيادة ريكاردو سواريز، بخلاف أن المباراة أمام الغريم التقليدى الزمالك، وتعتبر قمة الكرة المصرية والفوز فيها سيفرق كثيرا مع الأهلي.

ويتواصل غياب أكرم توفيق وعمار حمدى وميكيسونى وبيرسى تاو ومحمود وحيد وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر عن الاهلى في مباراة الزمالك بسبب الإصابة.