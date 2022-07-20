شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة السباعية تترك ملف الصفقات والراحلين للمجلس الجديد بالمصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة السباعية المكلفة بإدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، ترك ملف التعاقدات الجديدة للفريق في الميركاتو الصيفي المنتظر وكذلك ملف الراحلين، للمجلس الجديد الذي سيتم انتخابه لإدارة المصري، بعدما حددت لجنة إدارة المصري في وقت سابق يوم 29 أغسطس المقبل لانعقاد الجمعية العمومية للنادي البورسعيدي وإقامة الانتخابات.

وكشف مصدر مقرب من كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري السابق، عن توليه رئاسة النادى البورسعيدى خلال الفترة المقبلة، بعد جلسة جمعته بمحافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان بأحد فنادق بورسعيد.

وقال المصدر فى تصريحات لليوم السابع، "اللواء عادل الغضبان اجتمع اليوم مع كامل أبو علي، بعد عودته من هولندا، واتفقا على عودته لرئاسة النادى، ولم يكن ممكنا لكامل أبو على أن يتجاهل رغبة جماهير النادى بعودته لرئاسة المصرى".

وكان المصري قد تعادل مع الاتحاد السكندري سلبياً في مباراة الجولة الماضية من عمر مسابقة الدوري العام، والتي جمعت الفريقين مساء أمس على استاد برج العرب بالأسكندرية.

ويحتل النادي المصري المركز الـ 12 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 28 نقطة بعدما خاض 25 مباراة، حيث فاز الفريق البورسعيدي في 6 مباريات وتعادل في 10 لقاءات وتلقى الهزيمة في 9 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المصري 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 30 هدفاً أخر.