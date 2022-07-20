الامارات | استبعاد سباح أسترالي من ألعاب الكومنولث بسبب "تناول العقاقير"

شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد سباح أسترالي من ألعاب الكومنولث بسبب "تناول العقاقير" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الاتحاد الأسترالي للسباحة اليوم الأربعاء إنه استبعد إيزاك كوبر من معسكر تدريبي ومن ألعاب الكومنولث لأسباب انضباطية من بينها "تناول العقاقير".

وكان السباح البالغ عمره 18 عاما، الحاصل على فضية سباق المتنوع في بطولة العالم في بودابست الشهر الماضي، في طريقه للمشاركة في سباقات الظهر والفراشة والحرة في البطولة التي تنطلق في برمنجهام الأسبوع المقبل.

وأضاف الاتحاد الأسترالي "تمت إعادة كوبر إلى الوطن من معسكر تدريبي بسبب بعض التحديات ومن بينها تناول العقاقير.

"اعترف بأخطائه وتقبل العواقب، وسيواصل الاتحاد الأسترالي دعمه في تعامله مع هذه التحديات".

ونال كوبر برونزية سباق التتابع المتنوع أربعة في 100 متر في أولمبياد طوكيو العام الماضي.

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