شكرا لقرائتكم خبر عن اللقب الـ38 للكأس فرصة لاعبى الأهلي لمصالحة جماهيرهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلي لتعزيز رقمه كأكثر الأندية المصرية تتويجا بلقب كأس مصر، بعد حصد 37 لقبا منذ انطلاق البطولة الأعرق في مصر، خلال مباراته ضد الزمالك يوم الخميس المقبل في نهائي كأس مصر، في البطولة التي يبحث خلالها الفريق الأحمر عن حصد اللقب الـ38 في تاريخه والحفاظ على اللقب المتوج به في آخر نسخة.

وتوج الأهلي بلقب كأس مصر في نسخة 2019 / 2020 بعد الفوز على طلائع الجيش بركلات الترجيح في المباراة النهائية، ومن وقتها لم تستكمل نسخة الموسم السابق 2020 / 2021 ويتبقى لها قمة الخميس بين قطبي الكرة المصرية لحسم بطلها، بينما لم تستكمل بطولة الكأس في نسختها الحالية.

ويرغب لاعبو الأهلي في خطف الفوز من الزمالك بنهائي الكأس الخميس المقبل، لمصالحة جماهيرهم بعد الهزيمة من بيراميدز في آخر مبارياتهم بالدوري، وظهورهم بشكل غير مرضي، وهو ما تسبب في تعرضهم لانتقادات من قبل الجماهير الحزينة من تعقيد موقف الأهلي في استعادة درع الدوري.

وكان آخر قمة جمعت الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر موسم 2015 / 2016 وانتهى بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، وهي المباراة التي تعد تحدي بالنسبة للاعبي الأهلي لسببين الأول هو مصالحة جماهيرهم والثاني هو رد اعتبارهم باعتبار أن آخر لقاءين جمع القطبين في نهائي الكأس حسمهما الزمالك لصالحه.

وحقق الأهلي لقب كأس مصر 37 مرة من قبل فيما كان الوصيف في 15 مرة بينما حسم الزمالك لقب الكأس 27 مرة وكان الوصيف في 13 مرة، ويسعى الأهلي لتوسيع الفارق مع غريمه التقليدي إلى 11 لقب، بينما يطمح الزمالك في تقليص الفارق مع منافسه إلى 9 ألقاب فقط.