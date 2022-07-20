شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية المواجهات الأخيرة بين الأهلى والزمالك قبل نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى غريمه الزمالك فى التاسعة مساء الخميس باستاد القاهرة الدولى فى نهائى كأس مصر نسخة 2020.

وحجز فريق الأهلي مقعده في نهائي كأس مصر لكرة القدم موسم 2020-2021 بعد فوزه على فريق بتروجت في الدور نصف النهائي، بهدفين دون رد، بينما انتصر فريق الزمالك على نظيره فريق أسوان، بهدفين مقابل هدف.

وستكون مباراة نهائي كأس مصر هي الأول بين الأهلي والزمالك في مباراة نهائية منذ نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، التي انتصر فيها المارد الأحمر، بهدفين مقابل هدف.

المواجهة الأخيرة فى الدوري بين الاهلى والزمالك

والتقى الاهلى والزمالك مرتين فى الدوري هذا الموسم انتهت مباراة الدور الاول بفوز المارد الاحمر بخماسية مقابل ثلاثة أهداف فيما انتهت مباراة الدور الثانى بالتعادل بهدفين لكل فريق.

المواجهة الأخيرة بين الاهلى والزمالك فى نهائى كأس مصر

التقى الاهلى والزمالك فى نهائى كأس مصر بالسنوات الاخيرة فى نسخة 2007 وانتهت المباراة بفوز المارد الاحمر بأربعة أهداف مقابل ثلاثة بينما التقى الفريقين لأخر مرة فى 2016 وفاز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والزمالك الخميس المقبل فى نهائى كأس مصر مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.