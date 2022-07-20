شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الجودو يتوجه إلى كينيا للمشاركة فى البطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطير اليوم بعثة منتخب شباب الجودو إلى العاصمة الكينية نيروبي، للمشاركة فى منافسات البطولة الأفريقية للشباب والناشئين، المقرر إقامتها خلال الفترة من 21 وحتى 24 يوليو الجاري.

ويترأس بعثة المنتخب فى البطولة عصام رشاد نائب رئيس اتحاد الجودو، بينما يترأس احمد صبرة رئاسة بعثة الناشئين.

ويقود الجهاز الفني للمنتخب محمد رشوان ويعاونه كل من، السيد أبو ميدان وحاتم عبد الآخر ومحمد علي ومحمد محيي.

وضم منتخب الشباب كل من: يسري سامي – عادل حمادة – مروان أيمن – زياد الدالي – علي محمد – عمر الرملي – هادي حسين – أحمد فرج – نورا حامد – ندى فايز – حنين حسن – تسنيم تامر – فاطمة محمد – أفنان ياقوت – فريدة مجدي – فرح شرف – صفا سليمان.