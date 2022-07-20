شكرا لقرائتكم خبر عن الاختبار الطبى يحسم مصير محمد هانى اليوم من المشاركة فى مباراة الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمد هانى الظهير الأيمن للنادى الاهلى لاختبار طبى اليوم الأربعاء لتحديد موقفه النهائي من مباراة الزمالك في نهائي كأس مصر المقرر لها غداً الخميس على ستاد القاهرة الدولى.

وأثبتت الأشعة التي خضع لها محمد هاني تحسنا ملحوظا في برنامج تأهيل اللاعب، بعدما أصيب بشد في العضلة الأمامية خلال مباراة فريقه الماضية ضد فيوتشر.

وغاب محمد هاني عن مباراة الأهلي ضد بيراميدز ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر الدوري.

ويخضع محمد هاني لفحص طبي جديد على هامش التحضير لمباراة الزمالك، من أجل حسم موقفه من اللحاق بمباراة نهائي كأس مصر أو استمرار غيابه عن المباراة.

وأخطر اتحاد الكرة ناديي الأهلي والزمالك بإقامة نهائي كأس مصر بينهما يوم 21 يوليو الجارى، على أن يرتدي الأهلي الزي الأصلي، بينما يظهر الزمالك بالزى الاحتياطى ويكون مخالفا تماما لزى الأهلي.