شكرا لقرائتكم خبر عن القناة الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك فى نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر الجماهير المصرية مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر لكرة القدم موسم 2020-2021، المقرر إقامتها يوم غداً الخميس الموافق 21 يوليو 2022.

وحجز فريق الأهلي مقعده في نهائي كأس مصر لكرة القدم موسم 2020-2021 بعد فوزه على فريق بتروجت في الدور نصف النهائي، بهدفين دون رد، بينما انتصر فريق الزمالك على نظيره فريق أسوان، بهدفين مقابل هدف.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والزمالك الخميس المقبل فى نهائى كأس مصر مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وسبق والتقى الأهلى والزمالك فى كأس مصر فى 32 مباراة، فاز الأهلى فى 16 مباراة وفاز الزمالك فى 10 مباريات وتعادل الفريقان فى 6 مباريات أخرى، وسجل لاعبو القلعة الحمراء 57 هدفاً مقابل 46 هدفاً لنادى الزمالك.

تاريخ مواجهات الاهلى والزمالك بكل البطولات

وفي الدوري العام خاض الأهلى والزمالك 124 مباراة سابقة فى بطولة الدوري العام، حيث فاز الأهلى فى 47 مباراة بينما فاز الزمالك فى 27 مباراة أخرى، وتعادل الفريقان فى 50 مباراة.

زار لاعبو النادى الأهلى شباك الزمالك بـ159 هدفا، بينما سجل لاعبو الزمالك 107 أهداف فى شباك الأهلى.

وفى دورى أبطال أفريقيا، التقى القطبان فى 9 مباريات آخرها فى نهائى القرن بالنسخة الماضية بنهائى دورى أبطال أفريقيا والتى فاز بها الأهلى بهدفين مقابل هدف، فاز الأهلى فى 6 مباريات وتعادل الفريقان فى 3 مباريات، وسجل لاعبو الأهلى 17 هدفاً مقابل 9 أهداف للزمالك.

والتقى قطبا الكرة المصرية فى كأس السوبر الأفريقى مرة واحدة، فاز بها الزمالك بعد تغلبه على الأهلى بهدف نظيف.

أما فى كأس السوبر المصري، فالتقى الأهلى والزمالك فى 7 مباريات، فاز الأهلى فى 3 مباريات، وانتهت 4 مباريات أخرى بالتعادل ليحتكم الفريقان إلى ركلات الجزاء، أنصفت كل فريق مرتين على حساب الآخر.