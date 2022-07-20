شكرا لقرائتكم خبر عن فراس بن عيفية يدعم إيسترن كومبانى أمام الاتحاد السكندرى بعد تعافيه من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى علاء عبد العال المدير الفني لنادى إيسترن كومبانى، خبرا سعيدا بجاهزية التونسى فراس بن عيفية صانع ألعاب الفريق، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به أمام الجونة في الأسبوع قبل الماضى.

وأصبح فراس بن عيفية جاهزا للدخول في قائمة إيسترن كومبانى أمام الاتحاد السكندرى في المباراة التى ستقام الخميس المقبل، فى إطار الجولة السادسة والعشرين من الدورى.

ويكثف الجهاز الطبى بنادى إيسترن كومبانى بقيادة الدكتور ممدوح محيى، محاولاته لتجهيز العديد من اللاعبين المصابين والتى يأتى فى مقدمتها أحمد أمين قفة مهاجم الفريق الذى يعانى من مزق فى الضامة، بالإضافة لكل من الحسينى طه "أنكل القدم" وأحمد حجى ومحمد خليفة المصابين بشد فى الخلفية، كما سيتم عمل مسحة جديدة للحارس أحمد دعدور للتأكد من إصابته بفيروس كورونا.

وأغلق فريق إيسترن كومبانى، بقيادة علاء عبد العال، صفحة مباراة فاركو التى أقيمت مساء الإثنين، فى إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدورى، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 1/1.

وتعادل إيسترن كومبانى مع فاركو بهدف لمثله، تقدم أحمد شريف للفريق السكندرى في الدقيقة 84 قبل أن يتعادل محمد صالح لإيسترن كومبانى في الدقيقة "90+4" من ركلة جزاء.

ويحتل إيسترن كومباني المركز الـ 17 وقبل الأخير برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة، حيث فاز 4 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 13 مباراة أخرى، وسجل لاعبو إيسترن كومباني 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 45 هدفاً آخر.