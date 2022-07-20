شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد الجولة الـ 26 لمسابقة الدوري والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ، غداً الخميس بمباراة إيسترن كومبانى مع الاتحاد السكندري باستاد بتروسبورت ، ويحتل الزمالك صدارة جدول مسابقة الدوري العام برصيد 57 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 53 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 48 نقطة.

مواعيد مباريات الجولة الـ 26 لمسابقة الدوري المصرى

الخميس

ايسترن كومبانى & الاتحاد السكندرى..6.30 مساءاً على ستاد بتروسبورت

الجمعة

المقاولون العرب & غزل المحلة..6.30 مساءاً على ستاد المقاولون العرب

سيراميكا & المصرى البورسعيدى..6.30 مساءاً على ستاد برج العرب

انبى & فاركو..9 مساءاً على ستاد بتروسبورت

السبت

طلائع الجيش & مصر المقاصة..6.30 مساءاً على ستاد جهاز الرياضة

البنك الاهلى & فيوتشر..9 مساءاً على ستاد بتروسبورت

الاحد

الاسماعيلى & بيراميدز..6.30 مساءاً على ستاد الاسماعيلية

الاهلى & الجونة..6.30 مساءاً على ستاد الاهلى والسلام

الزمالك & سموحة..9 مساءاً على ستاد القاهرة الدولى

الزمالك 57 نقطة من 25 مباراة

بيراميدز 53 نقطة من 25 مباراة

الأهلى 48 نقطة من 23 مباراة

فيوتشر 39 نقطة من 25 مباراة

سموحة 39 نقطة من 25مباراة

القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.