شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى: حققنا نتائج مع سموحة لم تحدث فى تاريخ النادى واتفقنا على التجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لنادي سموحة: "النتائج التي حققتها مع الفريق لم تحدث في تاريخ سموحة، والجميع يبحث عن النتائج ولا يعلم التفاصيل ومدى الصعوبة الكبيرة التى نواجهها، وقدمنا مباراة مميزة أمام البنك الأهلي وخسرنا في النهاية بركلة جزاء".

وأضاف بسيوني في تصريحات تليفزيونية: "قرار التجديد كان متفقا عليه منذ فترة، وجاء نتيجة الشغل المميز الذي نقدمه خلال المرحلة الماضية، خاصة أن الفريق يمتلك 7 لاعبين موجودين على سبيل الإعارة، وهناك أندية تواصلت معهم من أجل العودة مرة أخرى وفي النهاية تركيزهم في الملعب أصبح أقل" .

وتابع: "بعد تحديد مراكز التأهل للبطولات الأفريقية أصبح الفريق يلعب بدون هدف والمركز الخامس أصبح مثل المركز الـ13، ولا يوجد حافز للاعبين في المباريات، خاصة أن الفريق كان قريبا من المنافسة على المركز الرابع والمشاركة في البطولة الأفريقية".

فى سياق متصل، عقد وليد عرفات رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، جلسة مع عبد الحميد بسيونى وتم الاتفاق على تجدبد التعاقد لمده موسمين مع الفريق السكندرى بعد النتائح الرائعة التى حققها المدرب مع الفريق.

وكان وليد عرفات عقد جلسة مع عبد الحميد بسيونى، عرض خلالها رغبة المجلس فى تجديد التعاقد مع المدرب وجهازه المعاون لمدة موسم قادم، وتم خلال الجلسة الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتجديد والتزام الطرفين بكلمة شرف لإنهاء الإجراءات بشكل رسمي.

وقال بسيونى في تصريحاته: "انتظروا سموحة الموسم المقبل بشكل مختلف، على الرغم من انتهاء عقود عدد من اللاعبين سوء بالإعارة أو نهاية التعاقد لكن هناك خطه لإعادة بناء الفريق والمجلس أعطانا الضوء الاخضر بالتعاقد مع أي لاعب الفريق فى حاجة إليه مهما كانت المطالب".

وقدم بسيونى تقريرا فنيا لشرح حالة كافة اللاعبين، سواء المستمرين أو الراحلين، وكذلك الصفقات والمراكز المراد تدعيم الفريق بها، ولكن تم الاتفاق على تأجيل الإعلان عن كافة التفاصيل نظرا لضغط المباريات خلال شهرى يوليو وأغسطس ومن الممكن الحاجة لمجهود أى لاعب خلال الفترة المقبلة.