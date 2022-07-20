شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يبدأ الاستعدادات للدورى المصرى الممتاز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الكرة بنادي حرس الحرس تدريباته تحت قيادة أحمد أيوب لتجهيز لاعبيه استعدادا لبدء الموسم الجديد، حيث يكثف الجهاز الفني من الجرعات الفنية والبدنية بعد انتهاء المرحلة الأولى.

ويستعد الفريق لخوض عده تجارب ودية خلال الفترة القادمة للوقوف على مدى تطور اللاعبين واستجابتهم للأفكار التدريبية، ويبذل الجهاز الفني مجهودا كبيرا مع اللاعبين لمحاولة الاستقرار علي بناء فريق قوي يستطيع تحقيق الأهداف المنتظرة.

جدير بالذكر أن إدارة نادي حرس الحدود اعتمدت تشكيل الجهاز الفني والإداري والطبي، ويتكون من عميد عمرو محمد خليل مديرا للكرة، وأحمد أيوب مديرا فنيا، محمد مكي وعلاء حسب الله مدربين عام، وأحمد عاصم مدربا مساعدا، ووسام إسماعيل مدربا لحراسة المرمى، ومخطط أحمال دكتور صفي، وأخصائي علاج طبيعي دكتور ممدوح رزق، والمقدم عمرو محمد رضا مديرًا إداريا، وسامح صابر علي إدراي الفريق.

وأشاد أحمد أيوب بالروح العالية للاعبين وبالمجهود الكبير الذي يبذله أعضاء جهازه الفني والإداري لتخطي هذه المرحلة بأفضل النتائج.. معبرا عن رضاه التام بسير الأمور على ما يرام نحو إعادة هيكلة بناء الفريق بما يخدم الصالح العام للفريق نحو تحقيق أهدافه فى المرحلة المقبلة.