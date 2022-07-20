شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون: التشكيك فى قانونية قيد الجزيرى مع الزمالك "عبث" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، أن كل الأنباء التي تشكك في قانونية قيد سيف الدين الجزيري لنادي الزمالك، أمر غير صحيح بالمرة.

وتابع محمد عادل فتحي في مداخلة هاتفية لبرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC: "أتمنى أن يتحقق أبناؤنا من المعلومة التي تكتب صحفيًا وإعلاميًا أو حتى على السوشيال ميديا التي أصبحت قوة كبيرة".

وأتم المشرف العام على الكرة بالمقاولون: "الجزيري قيده مع نادي الزمالك صحيح مليون في المائة، وفقًا للوائح الفيفا، وهذا أمر أنا متأكد منه بنسبة مليار في المائة.. والتشكيك فى قانونية قيد الجزيرى مع الزمالك عبث".