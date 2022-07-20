شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجى: حالة الشناوى وعواد ستحدد بشكل كبير الفائز بقمة الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى فريق سيراميكا، أنه يتمنى أن تخرج مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم الخميس المقبل في نهائي كأس مصر بالشكل اللائق والمناسب بالكرة المصرية.

وأضاف مدرب حراس مرمى فريق سيراميكا خلال تصريحات تليفزيونية:" حالة محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي ومحمد عواد حارس الزمالك ستحدد بشكل كبير بطل نهائي كأس مصر، والحالة الفنية والذهنية لهما ستلعب دورا مؤثرا في نتيجة المباراة".

وتابع: "مباراة القمة بين الأهلي والزمالك دائماً ما تكون خارج التوقعات، ولذلك أتمنى أن تكون مباراة قوية تليق بمستوى القطبين والكرة المصرية وتخرج بشكل مشرف".

وكشف أحمد ناجي كواليس حديثه مع أحمد يحيي حارس فريق الاتحاد السكندري الذي قرر الاعتزال بسبب هجوم الجماهير عليه في مباراة الفريقين ببطولة الدوري الممتاز، وغاد الملعب باكياً، قائلا: "أحمد يحيي عند خروجه من الملعب وهو يبكي قال أن هبطل كورة يا كابتن مش هلعب تاني".

وتابع: "قلت لأحمد يحيي عقب احتضانه وهو يغادر الملعب هتطبل كورة إيه أنت لسه لعبت عشان تبطل وقمت بتهدئة الحارس قبل خروجه من الملعب".