شكرا لقرائتكم خبر عن إيبوكا يغيب عن إنبى فى مباراتى فاركو والاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى بقيادة البرتغالى جورفان فييرا النيجيري جون إيبوكا مهاجم الفريق أمام فاركو والاتحاد السكندرى، في الجولتين السادسة والعشرين والسابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى العام.

يأتي ذلك بعد إعلان رابطة الأندية المحترفة إيقاف إيبوكا مباراتين بسبب الطرد الذى تعرض له في مباراة فريقه إنبى أمام مصر المقاصة، ضمن منافسات الجولة 25 من الدورى العام بسبب السلوك غير الرياضى تجاه لاعب الفريق الفيومى.

وشهدت الدقيقة 26 من عمر مباراة إنبى والمقاصة بالأمس الإثنين إشهار حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه إيبوكا، نتيجة تدخل عنيف وغير رياضي على لاعب مصر للمقاصة، وذلك بعد اللجوء إلى تقنية الـ"VAR".

وفاز إنبى على نظيره مصر للمقاصة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الإثنين على استاد الكلية الحربية، فى إطار مباريات الجولة 25 من الدوري المصري، افتتح التسجيل للفريق البترولى مصطفى شلبى في الدقيقة 44 من ركلة جزاء قبل أن يضيف جرجس مجدى الهدف الثانى من تسديدة قوية في الدقيقة 87.

ونجح الفريق البترولى في تحقيق الفوز الأول مع مديره الفني فييرا، لا سيما منذ رحيل حلمى طولان لم يحقق الفريق البترولى أي فوز قبل أن يستعيد الانتصارات على حساب الفريق الفيومى اليوم، وشهدت الدقيقة 26 إشهار حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه جون أوكويي إيبوكا لاعب إنبي نتيجة تدخل عنيف وغير رياضي على لاعب مصر للمقاصة.

بهذه النتيجة ارتقى فريق إنبى إلى المركز العاشر بترتيب جدول الدورى العام برصيد 30 نقطة جمعها من 25 مباراة، حيث فاز 6 مباريات وتعادل فى 12 لقاء وخسر 7 مباريات، وسجل لاعبوه 28 هدفا واستقبلوا 29 هدفا.