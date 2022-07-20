الامارات | طائرة خاصة تنقل «العين» إلى ألمانيا.. والمباريات الودية تنطلق الثلاثاء

شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة خاصة تنقل «العين» إلى ألمانيا.. والمباريات الودية تنطلق الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غادرت بعثة فريق العين، أمس، إلى ألمانيا عبر طائرة خاصة لإقامة المرحلة الأولى من المعسكر الصيفي، التي تستمر حتى نهاية الشهر الجاري، وترأس البعثة عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، سالم الجنيبي، وكان في وداعها رئيس النادي الدكتور مطر الدرمكي، وسيخوض «الزعيم» مباراتين وديتين في المرحلة الأولى يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين أمام فريقي، هانكوفين هيلينغ، وغراوثر فورز، المنتميين لدوري الدرجة الرابعة الألماني على التوالي.

وضمت بعثة بطل ثنائية دوري أدنوك وكأس الرابطة 21 لاعباً، هم: محمد بوسندة، سلطان المنذري، عامر أحمد، دانيلو أربوليدا، محمد أحمد، محمد علي شاكر، كوامي أتون، رفائيل بيريرا، سعيد جمعة، إيريك جورجينس، عمر سعيد، منصور سعيد، خالد البلوشي، سعيد أحمد، سلطان الشامسي، جوناتاس دي سانتوس، ناصر الشكيلي، فلاح وليد، ماتياس بلاسيوس، وأندري يارمالينكو وسفيان رحيمي. ومدد مدرب فريق العين، الأوكراني، سيرجي ريبروف راحة اللاعبين الدوليين لمدة خمسة أيام إضافية، على أن يلتحقوا بالبعثة مطلع الأسبوع المقبل، لتكملة المرحلة الأولى والمغادرة مع زملائهم إلى النمسا، وذلك بعد أن كانت إجازتهم الصيفية قد بدأت متأخرة لمشاركتهم في الاستحقاقات الدولية.

وذكر النادي عبر موقعه الرسمي أنه بجانب المباراتين الوديتين في المرحلة الأولى أمام الناديين الألمانيين، فإن البعثة ستغادر إلى النمسا لإقامة الفترة الثانية من التحضيرات، وأن الفريق سيخوض هناك أكثر من ست مواجهات ودية، من ضمنها مباراتان أمام الكويت الكويتي والفيحاء السعودي، على أن تعود البعثة إلى الدولة يوم 20 أغسطس.

على جانب آخر، أعلن نادي العين تجديد عقد مدافعه المقيم البرازيلي، إيريك جورجونيس، لغاية 2025، وذلك لتعزيز مبدأ الاستقرار وفقاً لتوصية اللجنة الفنية، والتي اتسقت مع تقرير الأوكراني، سيرجي ريبروف، مدرب فريق الكرة الأول بالنادي، بحسب البيان الصادر من إدارة النادي على الموقع الرسمي.

وأكد إيريك في تصريحاته للموقع الرسمي أن سعادته كبيرة جداً بتجديد التعاقد مع النادي، وقال: «أود أن أشكر الإدارة والمدرب والجماهير وكل من ساندني ووقف إلى جانبي طوال الفترة الماضية، والمؤكد أن تجديد التعاقد يعزز من ثقتي لتقديم الأفضل، واليوم أشعر بحماسة كبيرة ورغبة عالية للدخول في أجواء التحضيرات استعداداً للموسم الجديد، والذي نعد جماهير العين بأن نقدم خلاله أفضل ما لدينا للمحافظة على لقب الدوري وتعزيز رصيد إنجازات نادينا الكبير بالمزيد من البطولات من أجل إسعادهم».

واختتم: «عشت أجمل اللحظات مع الفريق منذ انضمامي إلى النادي، وخلال الموسم الماضي أسهمت مع زملائي في حصد بطولتين، ولن أذيع سراً إن قلت لكم إنني أشعر حالياً بأن قرار انتقالي إلى العين كان من أفضل القرارات التي اتخذتها في حياتي الكروية».

بعثة فريق العين إلى معسكر ألمانيا تضم 21 لاعباً.

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