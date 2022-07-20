الامارات | رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام يحضر الملتقى السنوي للأكاديمية في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام يحضر الملتقى السنوي للأكاديمية في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم أكاديمية الاتحاد الدولي لبناء الأجسام بمقرها في دبي الملتقى السنوي برعاية وحضور رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام الإسباني الدكتور روفائيل سانتوغا ورئيس الأكاديمية العقيد (م) عبدالكريم محمد سعيد وذلك في 27 يوليو الجاري في فندق ويندهام في دبي والذي سيتم من خلاله تكريم نخبة من الخريجين والشركاء والمحاضرين الدوليين، إضافة إلى عمل ورشة رياضية تسلط الضوء على المكاسب المتحققة.

وقال المدير التنفيذي للأكاديمية المهندس وليد عبدالكريم محمد سعيد في تصريحات صحافية إنه «سيتم خلال الملتقى الذي يتزامن مع مرور سبع سنوات على إشهار الأكاديمية عرض إنجازات الأكاديمية خلال الفترة (2016-2022) في الإمارات والوطن العربي ودول الشرق الأوسط».

وأضاف: «رئيسا الاتحاد الدولي لبناء الأجسام والأكاديمية الدولية سيقومان بتقديم محاضرات علمية عن الدور الذي قامت به الأكاديمية في تطوير الجانب العلمي لرياضة بناء الأجسام والمكاسب المتحققة خلال السنوات السبع الماضية وأيضاً عن خطة العمل المقبلة».

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