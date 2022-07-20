الامارات | أونيل وهنري: وصول السلة الأميركية إلى أبوظبي إنجاز رائع

شكرا لقرائتكم خبر عن أونيل وهنري: وصول السلة الأميركية إلى أبوظبي إنجاز رائع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شدد أسطورة كرة السلة الأميركي شاكيل أونيل ونجم كرة القدم الفرنسي تيري هنري على أن وصول دوري كرة السلة الأمريكي إلى أبوظبي بإقامة مباراتين تمهيديتين من (إن بي إيه) بين فريقي أتلانتا هوكس وميلووكي باكس، بطل الدوري الأميركي للمحترفين 2021، يومي الخميس والسبت السادس والثامن من أكتوبر المقبل في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، للمرة الأولى في الإمارات والخليج العربي بصفة عامة، تعتبر إنجازاً رائعاً للبطولة.

وسأل هنري نجم السلة السابق شاكيل أونيل عبر حوار تلفزيوني، قائلاً: «كما أصبح معلوماً، ستكون هناك بعض المباريات التمهيدية للموسم الجديد في أبوظبي، لاشك بأن المنطقة تشهد نمواً متواصلاً، حيث أنها تستقطب أبرز الأحداث مثل الفورمولا 1، كأس العالم للأندية التي اختبرتها بنفسي.. برأيك كيف ستؤثر هذه الاستضافة في الدوري والمنطقة؟».

وردّ أونيل: «لاشكّ أن المباريات ستسهم بدعم الرابطة الوطنية لكرة السلة، والتي تسعى منذ سنواتٍ عديدة لتعزيز حضورها عالمياً، ولاسيما أن ثمانية أو تسعة من أفضل 20 لاعباً في كرة السلة هم لاعبون دوليون. ولذا، أرى أن وصولها إلى أبوظبي يعتبر إنجازاً رائعاً. ورغم أننا لم نزرها سابقاً، إلا أنني أشاهد جميع الصور والتكنولوجيا التي تتمتع بها الوجهة المميزة، وأعتبرها خطوةً رائعة للرابطة الوطنية لكرة السلة. أنتظر بفارغ الصبر للحضور هناك».

يذكر أن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين عيّن شاكيل أونيل سفيراً رسمياً لمبارياته في «أبوظبي 2022»، وسيحضر أونيل المباراتين المرتقبتين، فضلاً عن المشاركة في برامج تطوير المواهب الشابة والتواصل مع الجمهور خلال الأسبوع الحافل بفعاليات وتجارب كرة السلة.

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