الامارات | سلة الشارقة تدشن مراحل الإعداد للموسم الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن سلة الشارقة تدشن مراحل الإعداد للموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشن الفريق الأول لكرة السلة في نادي الشارقة، أول من أمس، في صالة النادي بمنطقة السمنان، مراحل الإعداد لموسم 2022-2023، تحت قيادة الجهاز الفني الجديد، المكون من المدرب المصري أحمد عمر ومواطنه حسونة رمضان مساعد المدرب.

وقال المدرب المصري أحمد عمر لـ«الإمارات اليوم»: «إن فترة الإعداد الأولى، ستركز بشكل متوازٍ على الجانبين البدني والفني، والممتدة حتى 15 أغسطس، والمتبوعة بخوض تجارب ودية مع فرق محلية بهدف توفير مزيد من عناصر التجانس بين اللاعبين قبل ضربة بداية الموسم في بطولة الإمارات المفتوحة في 31 من الشهر ذاته والتي تشهد مشاركة فرق أندية الرجال السبعة بالإضافة إلى فريق أكاديمية جام».

وأوضح: «تشهد الفترة الحالية غياب أربعة من عناصر الفريق الأساسية، هم راشد ناصر، وجاسم محمد، ومحمود أسد، ومحمود وسيم، سواء للتعافي من الإصابة أو لظروف شخصية وارتباطات تتعلق بالخدمة الوطنية، كما أن التعاقدات مع المحترفين لن تتم بشكلها النهائي حتى الأسبوع المقبل، الأمر الذي يدفعنا في فترة الإعداد الأولى للتركيز بشكل أساسي على الجانب البدني والمهارات الفنية، والانتظار حتى خوض التجارب الودية لتوفير الحد الأدنى من عناصر الانسجام، سواء معي كونه الموسم الأول لي مع الشارقة، أو مع الأجانب».

وأضاف: «مراحل الإعداد لن تقف على الفترة الحالية، بل ستمتد خصوصاً على الجانب الفني في استثمارنا لفترات التوقف الطويلة للموسم المرتبطة بالتزامات المنتخب الوطني، والتي أضع عليها آمالاً كبيرة في وصول الفريق للشكل المطلوب، إذ أتوقع عدم بلوغ مرحلة التجانس حتى مع نهاية بطولة الإمارات المفتوحة، لكن مع مرور الوقت والاستفادة من التوقفات سنمنح الفرصة لتحقيق هذه الغاية، سواء في التوقف الأول بعد انتهاء بطولة الإمارات المفتوحة وقبل انطلاق الدوري في 17 سبتمبر، وتتبع مباشرة مع نهاية الجولة الثانية بتوقف ثانٍ لتجمع المنتخب».

وأكمل: «اللمسات الأخيرة من خطط الإعداد ستتم من وجهة نظري في فترة التوقف الأطول بالموسم بين منتصف ديسمبر المقبل وحتى مطلع فبراير من 2023، وذلك قبل الدخول في المراحل النهائية والمهمة من الدوري».

أشار عمر، المتوج على مدار 18 عاماً الماضية مع أندية الدولة بـ20 لقب بطولة محلية وخارجية، آخرها ثلاثية الموسم الماضي مع شباب الأهلي، إلى طموحاته مع فريقه الجديد، وقال: «الشارقة من أعرق أندية السلة بالدولة ومنافس دائم على ألقاب البطولات، ورغم التحديات التي عادة ما تفرض على الجهاز الفني في موسمه الأول مع فريقه الجديد، إلا أن الطموحات كبيرة ومشروعة في قدرة لاعبي «الملك» على إهداء جمهور النادي مزيداً من الألقاب والإنجازات».

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