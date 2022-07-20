الامارات | تذاكر مجانية لبطولة «غولف دي بي وورلد»

شكرا لقرائتكم خبر عن تذاكر مجانية لبطولة «غولف دي بي وورلد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طرحت بطولة جولة دي بي وورلد، أمس، تذاكر الدخول المجانية العامة لسلسلة رولكس الختامي للموسم، في النسخة الـ14، إذ سيستقبل ملعب الأرض «إيرث» في عقارات جميرا للغولف من 17 إلى 20 نوفمبر المقبل مرة أخرى، أفضل 50 لاعباً في ترتيب جولة دي بي وورلد على مدار الموسم.

وقالت اللجنة المنظمة: «من المتوقع أن تقوم بعض الأسماء الأكثر شهرة في لعبة الغولف برحلة إلى دبي للمشاركة في البطولة المرموقة بعد صدور الترتيب النهائي لأفضل 50 لاعباً في تصنيف جولة دي بي وورلد هذا الموسم، بما في ذلك الأبطال السابقون والحاصلون على الألقاب الكبرى، مثل: الإنجليزي ماثيو فيتزباتريك، الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي، الأميركي كولين موريكاوا والإسباني جون رام».

وأضافت: «ستتفاخر بطولة هذا العام أيضاً بجوائزها المالية القياسية بقيمة 10 ملايين دولار أميركي، ما يجعل البطولة الختامية للموسم أول حدث لجولة موانئ دبي العالمية في التاريخ خارج البطولات الكبرى التي تتميز بجوائز مالية من 8 خانات». وتابعت: «بصرف النظر عن كونها واحدة من الأحداث البارزة في روزنامة الأحداث الرياضية السنوية في دبي، فقد اكتسبت البطولة أيضاً مكانها الصحيح كحدث لابد من حضوره في التقويم الاجتماعي، بفضل مجموعة واسعة من عوامل الجذب والأنشطة وخيارات الطعام والشراب المتاحة في قرية البطولة».

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