الامارات | نادي الحمرية يطلق برنامج «عطلتنا غير»

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الحمرية يطلق برنامج «عطلتنا غير» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق نادي الحمرية نسخته الجديدة لملتقى الحمرية الرياضي «عطلتنا غير»، الذي يستمر لغاية 11 أغسطس المقبل. ويتضمن البرنامج التدريب والمنافسة في عدد من الألعاب الرياضية الجماعية والقوس السهم والسباحة، وورش توعوية في الشطرنج يقدمها نادي الشارقة للشطرنج.

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