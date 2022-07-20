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الامارات | نادي الحمرية يطلق برنامج «عطلتنا غير»

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محمد فاضل - الشارقة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الحمرية يطلق برنامج «عطلتنا غير» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق نادي الحمرية نسخته الجديدة لملتقى الحمرية الرياضي «عطلتنا غير»، الذي يستمر لغاية 11 أغسطس المقبل. ويتضمن البرنامج التدريب والمنافسة في عدد من الألعاب الجماعية والقوس السهم والسباحة، وورش توعوية في الشطرنج يقدمها نادي الشارقة للشطرنج.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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