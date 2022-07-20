الامارات | الظفرة يقدّم الهولندي رايحي ويقترب من لاعب لاتيني

شكرا لقرائتكم خبر عن الظفرة يقدّم الهولندي رايحي ويقترب من لاعب لاتيني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّمت شركة نادي الظفرة لكرة القدم لاعبها الجديد، المغربي الأصل، الهولندي الجنسية، محمد رايحي، لوسائل الإعلام، وذلك عقب التعاقد معه في صفقة انتقال حر قادماً من نادي الباطن السعودي، بعد موسمين قضاهما مع ممثل حفر الباطن، في وقت علمت فيه «الإمارات اليوم» أن الفريق أكمل اتفاقه مع لاعب من أميركا اللاتينية.

وانخرط اللاعب محمد رايحي (28 عاماً) في تحضيرات «فارس الظفرة» المقامة حالياً في مقر النادي بأبوظبي والمرتكزة على التدريبات داخل الصالة الرياضية، على أن يرافق البعثة إلى المعسكر الخارجي الذي سيبدأه الفريق في صربيا مطلع شهر أغسطس المقبل استعداداً للموسم الكروي الجديد.

وتعد محطة الظفرة هي الخامسة في مسيرة اللاعب محمد رايحي، إذ إنه بدأ مشواره في الملاعب في عام 2011 مع فريق إيندهوفن الهولندي (تحت 19 عاماً)، وانتقل لاحقاً لصفوف نيميخن الهولندي وخاض معه 66 مباراة، وانضم لاحقاً لصفوف سبارتا روتردام الهولندي وشارك معه في 60 لقاء، منهياً بذلك مشواره في القارة الأوروبية. وبدأ محمد رايحي مسيرته في الخليج العربي في أكتوبر 2020 بعد انتقاله إلى صفوف الباطن السعودي، وخاض معه 54 مواجهة في بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين خلال موسمين، وسجل 11 هدفاً، وصنع خمسة أهداف، قبل أن يستقر به المطاف في الظفرة في محطته الخامسة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news