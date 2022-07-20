الامارات | رسمياً.. الوصل يعلن التعاقد مع مدرب رونالدو لتطوير قطاع الناشئين

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. الوصل يعلن التعاقد مع مدرب رونالدو لتطوير قطاع الناشئين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الوصل لكرة القدم تعيين المدرب البرتغالي لويس مارتينيز مديراً فنياً لأكاديمية الوصل خلال الموسم المقبل.

وذكرت الشركة أمس أن شركة الوصل لكرة القدم تعيّن البرتغالي المخضرم لويس مارتينيز مديراً فنياً لأكاديمية الوصل.

ويعد لويس مارتينيز 58 عاماً من المدربين المعروفين في البرتغال على مستوى الناشئين، إذ أنه بدأ مسيرته في فرق الناشئين بنادي سبورتينغ لشبونة التي تعد ضمن الأبرز على مستوى قارة أوروبا، حيث تولى مارتينيز تدريب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في فريق الناشئين، كما لعب تحت قيادته العديد من اللاعبين الدوليين لمنتخب البرتغال مثل لويس ناني وجواو موتينيهو.

وأكد مصدر في نادي الوصل أن التعاقد مع البرتغالي لويس مارتينيز يعد إضافة كبيرة لقطاع الناشئين في «الإمبراطور»، لافتاً إلى أن إدارة النادي تولي اهتماماً كبيراً بهذا القطاع الذي يعد الرافد الأساسي للفريق الأول لكرة القدم. وقال لـ«الإمارات اليوم» إنه شهد الموسم الماضي تألق أكاديمية الوصل بتحقيق فرق المراحل السنية أربعة ألقاب استثنائية بحصول فرق تحت 19 و16 و14 و13 سنة، على الدوري في مراحلها السنية، لترسم فرق الناشئين مستقبل الكرة الوصلاوية في السنوات المقبلة. وأكدت وسائل إعلام برتغالية أن عقد مارتينيز لمدة موسم واحد، لكنها لم تشر إلى المقابل المالي، فيما أوضحت أن مارتينيز يرغب في اصطحاب أربعة مدربين للعمل معه في الأكاديمية، مشيرة إلى أنه سيطرح الأمر على إدارة الوصل لتحديد خطة العمل مع النادي.

وعمل المدرب البرتغالي مع عدد من المدربين العالميين في منصب المدرب المساعد، إذ كانت أبرز محطاته مع المدرب البرتغالي أندريه فيلاش بواش في توتنهام في الفترة من يوليو 2012 إلى ديسمبر 2013 في 80 مباراة، ثم انتقل مع المدرب نفسه إلى فريق زينيت الروسي وخاض معه 101 مباراة، بينما سبق له العمل مع منتخب السعودية عقب مونديال جنوب إفريقيا 2010، حيث عمل مع كل من البرتغالي جوزيه بيسيرو والهولندي فرانك ريكارد والسعودي ناصر الجوهر في قيادة «الأخضر».

وعاد مارتينيز إلى سبورتينغ لشبونة في 2016 للعمل مديراً لأكاديمية النادي وتولى تدريب الفريق الثاني في الفترة من فبراير 2017 إلى يونيو 2018، أما آخر محطاته فكانت عمله مساعداً للمدرب محرم نافديكيا في فريق سيباهان أصفهان خلال الموسم الماضي.

يذكر أن الموسم الماضي شهد إنجازات عديدة لفرق الناشئين في الوصل أبرزها الفوز بلقب الدوري في فئتي تحت 16 وتحت 19 سنة.

لعب تحت قيادته العديد من لاعبي منتخب البرتغال مثل ناني وجواو.

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