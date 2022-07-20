الامارات | أحمد بن حشر يتوج الفائزين ببطولة الرماية الثالثة

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بن حشر يتوج الفائزين ببطولة الرماية الثالثة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج الشيخ أحمد بن محمد بن حشر آل مكتوم، رئيس اتحاد الرماية الفائزين والفائزات في البطولة الثالثة للبندقية والمسدس الهوائي 10م، والتي شملت على ثلاث مسابقات مسدس 10م للرجال والسيدات، والبندقية 10م للرجال، ونظمها اتحاد اللعبة على ميدان نادي الذيد الرياضي على يومي السبت والأحد الماضيين. وحفلت منافسات البطولة التي شهدت مشاركة 24 لاعباً من ناديي الشارقة والذيد و10 لاعبات.

وكانت البطولة قد شهدت فوز اللاعبة كريمة موقاف بالمركز الأول، وحلت زميلتها أميرة السعدي بالمركز الثاني، ونالت منال حسين المركز الثالث.

وأسفرت نتائج المنافسات في مسابقة البندقية عن فوز إبراهيم خليل من نادي الذيد بالمركز الأول وحل وسالم اليماحي ثانياً، وسلطان صالح ثالثاً.

أما في مسابقة العموم مسدس، فقد فاز بالمركز الأول عثمان البلوشي، وجاء فارس الكعبي ثانياً، ومحمد الشامسي ثالثاً.

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