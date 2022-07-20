الامارات | حارس دبا الفجيرة الرويحي يخضع لعملية جراحية

شكرا لقرائتكم خبر عن حارس دبا الفجيرة الرويحي يخضع لعملية جراحية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرى حارس مرمى الفريق الأول بنادي دبا الفجيرة محمد الرويحي، أول من أمس، عملية جراحية في مستشفى مردف في دبي، بإشراف أخصائي جراحة العظام، الدكتور بلال اليافاوي، بعد تعرضه لكسر في اليد أثناء التدريبات اليومية للفريق، تمهيداً للمشاركة في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين. وقال عضو مجلس إدارة النادي مدير الفريق الأول جمعة العبدولي، لـ«الإمارات اليوم»: «نطمئن جمهور الفريق وزملاءه اللاعبين بنجاح العملية، ونتمنى له الشفاء والعودة السريعة للملاعب، والرويحي بخير، والطبيب المختص أكد أنه سيحتاج لفترة زمنية للعلاج والاستشفاء قبل العودة للملاعب».

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