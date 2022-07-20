الامارات | 28 لاعباً في بعثة الوحدة إلى معسكر النمسا

شكرا لقرائتكم خبر عن 28 لاعباً في بعثة الوحدة إلى معسكر النمسا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم في نادي الوحدة، أمس، إلى مدينة غينبيرغ النمساوية لبدء معسكره الخارجي في إطار التحضيرات التي يُجريها العنابي للموسم الجديد.

ورافق بعثة الوحدة 28 لاعباً، هم: محمد الشامسي، راشد علي، هزاع عمار، مايد عبدالله، علاء زهير، محمد الرفاعي، بيمينيا، ماراكاس، فارس جمعة، محمد علي، جيانلوكا، روس فيليب، محمود خميس، عبدالرحمن صالح، عبدالله الكربي، طحنون الزعابي، إسماعيل مطر، ادريان سيلفا، منصور الحربي، مانع عايض، سهيل المنصوري، فابيو، خليل إبراهيم، منصور المنهالي.

وأدى الوحدة أول تدريبات بعد ساعات من وصوله إلى النمسا تحضيراً للقاء الودي ضد فريق فيكزيسنا، مساء غدٍ.

من ناحية أخرى، أعلن نادي الوحدة، عبر موقعه الرسمي على «تويتر»، التعاقد مع اللاعب سهيل المنصوري، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الظفرة، ليُصبح اللاعب المواطن الأول الذي يتم التعاقد معه، دون أن يتم الإعلان عن التفاصيل الخاصة بمدة التعاقد أو المقابل المادي. ورحب الوحدة بعودة سهيل المنصوري إلى ناديه بعد رحيله إلى الظفرة، معرباً عن ثقته بقدرات اللاعب على تحقيق طموحات إدارة وجماهير النادي.

من جانبه، أكد اللاعب أن عودته إلى الوحدة تُمثل بالنسبة له دافعاً كبيراً لتقديم ما يليق بهذا الصرح الكبير.

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