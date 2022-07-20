ميدو: لاعبي الدوري المصري يتحسرون بسبب «محمد صلاح والنني»

الشارقة - اميمة ياسر - انتقد أحمد حسام ميدو، في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور ضغط المباريات بالدوري المصري وعدم حصول اللاعبين على فترات راحة كافية.

وقال أحمد حسام ميدو : "متأكد أن لاعبي الدوري المصري ينظرون إلى صور محمد صلاح ومحمد النني، ويتحسرون"

أضاف أحمد حسام ميدو : "صلاح والنني وأي لاعب مُحترف في أي دوري خارجي، يحتاجون إلى الراحة ويستغلون الراحة بالفعل، عكس لاعبي الدوري المصري"

وواصل: "اللاعبون ليسوا روبوت ويحتاجون إلى الراحة وموسم كورونا كان سببا في أزمات كثيرة للكرة المصرية"

وختم حديثه قائلا: "رابطة الأندية المصرية تُعالج تلك الأخطاء وتعمل على تصحيح المواعيد بداية من المواسم المقبلة"