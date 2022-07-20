شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 19 /7 /2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة اليوم الثلاثاء 19 /7 /2022، العديد من الأخبار المهمة والتي يأتي في مقدمتها تعيين البولندي شيمون مارتشينياك حكما لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي بطولة كأس مصر الخميس القادم، ويبلغ مارتشينياك 41 عاما، ويحمل الشارة الدولية منذ عام 2011.

استقرت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم على تعيين البولندي شيمون مارتشينياك حكما لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي بطولة كأس مصر الخميس القادم، ويبلغ مارتشينياك 41 عاما، ويحمل الشارة الدولية منذ عام 2011.

البرتغالى روى فيتوريا يصل القاهرة لبدء مهمته رسميا مع الفراعنة

وصل البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، إلى القاهرة منذ قليل، لبدء مهمته رسميًا مع الفراعنة بعد إتمام التعاقد معه.