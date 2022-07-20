شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب ووزيرة الثقافة يفتتحان معرض الأهلي الأول للكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، مساء اليوم الثلاثاء، معرض الأهلي الأول للكتاب، والذي يقام بالتعاون بين النادي والهيئة المصرية العامة للكتاب بمشاركة 22 دار نشر، ويستمر حتى التاسع والعشرين من يوليو الجاري، وتشرف عليه اللجنة الثقافية برئاسة الدكتور خالد جلال واللجنة العليا للجان.

ورحب الخطيب بالدكتورة إيناس عبد الدايم، مؤكدًا دعم النادي الأهلي لكل المبادرات التي تهدف إلى نشر الوعي الثقافي وتنشئة الأجيال القادمة، بما يتناسب مع تحديات العصر.

وأكد الخطيب استعداد النادي للتعاون مع كافة أنشطة وزارة الثقافة من فعاليات ومعارض ومبادرات، انطلاقًا من الدور الرائد والتاريخي للأهلي في دعم مسيرة الثقافة داخل المجتمع.

وعبّرت الدكتورة إيناس عبد الدايم عن تقديرها الشديد لمواقف النادي الأهلي وتبنيه المبادرة، خاصة أنه يمثل بيئة صحية للقراءة والاستكشاف واستغلال طاقات الشباب بشكل إيجابي ينعكس على سلوكياتهم في المجتمع.

وحرص رئيس الأهلى على إهداء درع وعلم النادي الأهلي وقميص فريق الكرة إلى الوزيرة، التى قامت بإهدائه درع وزارة الثقافة، تقديرًا للتعاون المثمر بين الجانبين.