شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يفتقد الثنائى "ماو وكونيه" أمام المقاولون بسبب الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتقد فريق غزل المحلة الثنائى الأفريقى حميد ماو وإبراهيما كونيه في المباراة القادمة أمام المقاولون العرب عقب حصولهم على 3 إنذرات والإيقاف لمدة مباراة واحدة.

ويسعى مصطفى عبده المدير الفني لفريق غزل المحلة لتجهيز اللاعبين البدلاء لتعويض الغيابات عن الفريق المباراة القادمة حيث يغيب أيضا محمد فتح الله "كماتشو" بسبب الإيقاف لمدة 3 مباريات.

ومن المقرر أن يلاقى فريق غزل المحلة نظيره المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز حيث سوف تقام على استاد الجبل الأخضر الجمعة المقبلة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الخامس عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 26 نقطة، حيث تمكن من الفوز في 5 مباريات وتعادل في 11 مباراة و تعرض للهزيمة في 9 مباريات.