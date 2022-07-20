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7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الثلاثاء 19 /7 /2022

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القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الثلاثاء 19 /7 /2022، هي خدمة يقدمها ”الخليج 365” لقرائه ومتابعيه تشمل من الأخبار المهمة..

وصل البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، إلى القاهرة منذ قليل، لبدء مهمته رسميًا مع الفراعنة بعد إتمام التعاقد معه.

 

أستقرت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم على تعيين البولندي شيمون مارتشينياك حكما لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي بطولة كأس مصر الخميس القادم، ويبلغ مارتشينياك 41 عاما، ويحمل الشارة الدولية منذ عام 2011.

اتحاد الكرة: رشحنا الزمالك والأهلى لدورى الأبطال وفقا لمعيار نتائج الدور الأول

كشف مسئولو اتحاد الكرة، انه تم ارسال خطاب رسمي للكاف يوم 10 يوليو الجارى لتحديد الأندية المصرية الأربعة المشاركة في النسخة المقبلة لبطولات أفريقيا.

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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