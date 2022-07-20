شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الثلاثاء 19 /7 /2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الثلاثاء 19 /7 /2022، هي خدمة يقدمها ”الخليج 365” لقرائه ومتابعيه تشمل من الأخبار الرياضية المهمة..

وصل البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، إلى القاهرة منذ قليل، لبدء مهمته رسميًا مع الفراعنة بعد إتمام التعاقد معه.

أستقرت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم على تعيين البولندي شيمون مارتشينياك حكما لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي بطولة كأس مصر الخميس القادم، ويبلغ مارتشينياك 41 عاما، ويحمل الشارة الدولية منذ عام 2011.

اتحاد الكرة: رشحنا الزمالك والأهلى لدورى الأبطال وفقا لمعيار نتائج الدور الأول