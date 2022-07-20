شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الوكيل "بكار": أحلم بحصول منتخب اليد على ميدالية أولمبية وكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح عمر الوكيل "بكار"، لاعب فريق منتخب مصر لكرة اليد، أنه عقب الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد يتمنى الحصول على ميدالية أولمبية وكأس العالم أيضا.

وأوضح عمر الوكيل "بكار" خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "أون إى" برنامج كلمة أخيرة قائلا: "حصد لقب أفضل لاعب جناح ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد جاء بالمجهود الكبير الذى يقدمه زملاؤه أيضا وليس كلاعب فقط".

وحصد منتخب مصر لكرة اليد، للرجال، لقب بطولة أمم إفريقيا للمرة الثامنة في تاريخه، والثانية على التوالي، بمشاركة اللاعبين عمر الوكيل "بكار"، وأحمد هشام "سيسا"، خريجيّ كلية الهندسة - جامعة القاهرة.

وهنأ الدكتور حسام الدين عبدالفتاح، عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة، منتخب مصر لكرة اليد على الإنجاز الذي حققه، مشيدا بالأداء الرجولي، والروح العالية، التي اتسم بها الفريق خلال مشواره بالبطولة، موجها تحية خاصة لللاعبين عمر الوكيل "بكار"، وأحمد هشام "سيسا"، على المشاركة القوية، التي أثبتت أن التفوق العلمي لا يعني أبدا الانطواء على الكتب، بل أكدت أن "العقل السليم في الجسم السليم"، ناصحا الطلاب بالمزاوجة بين التفوق الدراسي والتفوق الرياضي.

وتغلب منتخب مصر على منتخب كاب فيردي، في المباراة النهائية بنتيجة 37-25 باللقاء الذي أقيم على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، وبذلك تأهل الفراعنة إلى بطولة العالم في المجموعة السابعة مع منتخبات كرواتيا والمغرب والولايات المتحدة الأمريكية.

وحصل عمر الوكيل "بكار"، لاعب منتخب مصر لكرة اليد، وخريج قسم الهندسه الكيميائية، على لقب أفضل لاعب فى مباراة تتويج منتخب الفراعنة بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد، للمرة الثامنة فى تاريخه.

وكان أحمد هشام "سيسا"، لاعب منتخب مصر لكرة اليد، وخريج برنامج الهندسة الانشائية"ساعات معتمدة"، قد حصد لقب هدّاف الفراعنة فى الدور الأول ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر، وذلك برصيد 13 هدفا.