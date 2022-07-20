شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إجازة سريعة.. إيفونا يعود لـ مصر وينتظم بمعسكر أسوان غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل اللاعب الجابوني ماليك إيفونا، المنضم حديثا لفريق أسوان، إلى مطار القاهرة، قادما من الجابون، استعدادا للانتظام بمعسكر الفريق، والمقرر له غدا الأربعاء بأحد فنادق القاهرة.

وكان إيفونا قد انضم لفريق أسوان بعقد يمتد لموسمين، قبل أن يعود بعد أيام من التوقيع إلى لجابون لإنهاء بعد الإجراءات الخاصة به.

ومن المقرر أن يبدأ فريق أسوان أولى معسكراته غدا بالقاهرة، ولمدة أسبوعين، تحت قيادة ربيع ياسين الفنية، على أن يخوض ثاني معسكراته بالاسكندرية مع بداية شهر أغسطس المقبل.