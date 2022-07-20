شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس اتحاد الكرة يزور تدريبات الاتحاد السكندرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وأعضاء مجلس الإدارة تدريبات الفريق الأول لكرة القدم في وجود محمد صيلحى رئيس النادى، وقاموا بمصافحة عماد النحاس المدير الفني للفريق والجهاز والمعاون، ولاعبي الفريق على ملعب النادي بسموحة.

ويدخل الاتحاد السكندرى معسكراً مغلقاً غداً الأربعاء استعداداً لمواجهة إيسترن كومبانى في المباراة المقرر لها بعد غدٍ الخميس على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدورى العام.

وشدد عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم على لاعبيه بضرورة التركيز في اللقاء من أجل حصد الثلاث نقاط في مباراة إيسترن كومباتى واستعادة سيد البلد للانتصارات بعد التعثر بالخسارة أمام سيراميكا بخماسية والتعادل السلبى أمام المصرى البورسعيدي.

ويفتقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى خدمات لاعبه أحمد نبيل "مانجا" في مباراة "إيسترن كومبانى" المقبلة المقرر لها بعد غدٍ الخميس على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدورى العام.

ويغيب "مانجا" عن صفوف زعيم الثغر بسبب الإيقاف نتيجة تراكم البطاقات بعد حصوله على الإنذار الثالث في مباراة المصرى البورسعيدى التي أقيمت بالأمس الإثنين وانتهت بالتعادل السلبى ضمن منافسات الجولة 25 من الدورى العام.

كما أثبتت الأشعة التى خضع لها هشام صلاح الظهير الأيمن لفريق الاتحاد السكندرى سلامته، حيث غاب اللاعب عن مباراة المصرى الأخيرة بعد أن اشتكى من شد فى الأمامية، الأمر الذى جعل عماد النحاس المدير الفنى للفريق أعطى تعليمات للجاهز الطبى باستبعاد اللاعب وخضوعه للأشعة.

وينتظم اللاعب فى التدريبات مساء اليوم، ويبقى دخوله قائمة الفريق المسافر غدا إلى القاهرة، للدخول فى معسكر مغلق لمباراة إيسترن كومبانى فى الأسبوع الـ26 من الدورى،وأبدى عماد النحاس رضاه عن نقطة التعادل أمام المصرى، مؤكدا أن النتيجة عادلة، ولكنه كان يتمنى تحقيق الفوز والثلاث نقاط.

وتأكد غياب سعيدو سمبورى والذى يعانى من مزق فى الضامة وفوزى الحناوى وكريم ممدوح، بينما يعود للقائمة كريم يحيى والذى خرج أيضا من مباراة المصرى.



محمد مصيلحي



اتحاد الكرة



جمال علام وعماد النحاس



جمال علام يصافح اللاعبين