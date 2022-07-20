أخبار النادى الاهلى اليوم الثلاثاء 19 / 7 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلي اليوم الثلاثاء 19 / 7 / 2022 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها الأهلي يرفض المُغامرة بـ بيرسي تاو فى نهائي الكأس أمام الزمالك.

الأهلي يرفض المُغامرة بـ بيرسي تاو فى نهائي الكأس أمام الزمالك

إستقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريز على إستبعاد الجنوب فريقي بيرسي تاو لاعب الفريق من قائمة المارد الأحمر لمباراة الزمالك المقرر لها بعد غد ، الخميس،، في نهائي كأس مصر بإستاد القاهرة الدولي.

سواريز يفاضل بين كريم فؤاد ومحمد هانى للمشاركة مع الأهلى أمام الزمالك

يفاضل البرتغالى ريكاردو سواريز المدير الفنى للنادى الاهلى بين الثنائى محمد هانى وكريم فؤاد للإستقرار على أحدهم للمشاركة فى التشكيل الأساسى لمباراة نهائى كأس مصر ضد الزمالك ، وشارك محمد هانى فى مران المارد الاحمر أمس الاثنين ليؤكد جاهزيته طبياً للمشاركة فى المباراة بعد تعافيه من الاصابة بشد فى العضلة الامامية التى تعرض لها فى مباراة فيوتشر.