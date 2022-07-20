شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طاقم تحكيم مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدير الحكم البولندي سيمون مارسينياك المباراة النهائية لبطولة كأس مصر بين الأهلى والزمالك، والمقرر لها يوم الخميس المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء.

وعقد وليد العطار، المدير التنفيذى للاتحاد المصرى لكرة القدم، اليوم اجتماعا تنسيقيا بمقر الاتحاد لبحث كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة المرتقبة بين الأهلى والزمالك فى نهائى كأس مصر، والمقرر إقامتها فى تمام التاسعة مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة.

وأقيم الاجتماع بحضور العميد علاء صلاح الدين واللواء هانى عبادة مندوبى ناديى الأهلى والزمالك، بجانب ممثلى مختلف الهيئات المشاركة فى المباراة، والرعاة والمسئولين عن تذاكر المباراة.

يأتى اجتماع اليوم ضمن سلسلة من الاجتماعات المكثفة لجميع الجهات المنوطة بتنظيم المباراة، حتى تظهر المباراة بالشكل الذى يليق بالكرة المصرية.

ويواصل فريقا الأهلى والزمالك استعداداتهما للمباراة المقرر أن تجمعهما الخميس المقبل في نهائي كأس مصر، وأعلن الجهازان الفنيان للناديين حالة الاستنفار داخل صفوف الفريق، من أجل الفوز وحسم لقب البطولة

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والزمالك الخميس المقبل فى نهائى كأس مصر مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وجاء طاقم التحكيم كالتالى: