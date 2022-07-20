شكرا لقرائتكم خبر عن على زين: بطولة الأمم الأفريقية أصعب من كأس العالم ومواجهة تونس كانت الأقوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف على زين، نجم منتخب مصر لكرة اليد، أن بطولة كأس الأمم الأفريقية أصعب من بطولة كأس العالم، وذلك بسبب عدم معرفة قدرات الفرق المنافسة واكتشافهم خلال سير اللقاء و عدم التحضير للمنافس قبل اللقاء.

وأوضح على زين، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "أون" برنامج "كلمة أخيرة" قائلاً: "أصعب مباراة واجهت منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية أمام تونس، حيث يعد من أفضل المنتخبات في أفريقيا منتخب نسور قرطاج، بجانب المنتخب الجزائرى".

وتغلب منتخب مصر على منتخب كاب فيردي، في المباراة النهائية بنتيجة 37-25 باللقاء الذي أقيم على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، وبذلك تأهل الفراعنة إلى بطولة العالم في المجموعة السابعة مع منتخبات كرواتيا والمغرب والولايات المتحدة الأمريكية.

وحصل عمر الوكيل "بكار"، لاعب منتخب مصر لكرة اليد، وخريج قسم الهندسه الكيميائية، على لقب أفضل لاعب فى مباراة تتويج منتخب الفراعنة بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد، للمرة الثامنة فى تاريخه.

وكان أحمد هشام "سيسا"، لاعب منتخب مصر لكرة اليد، وخريج برنامج الهندسة الانشائية "ساعات معتمدة"، قد حصد لقب هدّاف الفراعنة فى الدور الأول ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر، وذلك برصيد 13 هدفا.