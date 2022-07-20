شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الـ25 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات مباريات الجولة الـ25 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز. طلائع الجيش والجونة إيقاف اللاعب أحمد عبد الرحمن لاعب طلائع الجيش مباريتان بسبب الطرد للسلوك العنيف. مباراة إنبى ومصر المقاصة إيقاف جون ايبوكا مهاجم فريق إنبى مباراتين بسبب السلوك المشين، ومحمد السعيد رشدى لاعب مصر المقاصة مباراة واحد بسبب منع هدف محقق للفريق المنافس. الزمالك وغزل المحلة غرامة 20 ألف جنيه على غزل المحلة بعدم الالتزام ببروتوكول قبل المباراة (السلام الوطنى).