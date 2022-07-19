5 مؤشرات تهيئ السعودية لاستضافة كأس العالم 2030

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تملك السعودية ومن خلال رؤية 2030 التي يدعمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، عددا من المقومات الجغرافية والحضارية والاجتماعية، وموقعا استراتيجيا يربط القارات الثلاث أفريقيا وآسيا وأوروبا، مما يجعلها مؤهلة للتقدم باستضافة كأس العالم 2030، إضافة إلى وجود ستة مؤشرات تدفعها لطلب التنظيم، لا سيما بعد أن تقدمت بمقترح تنظيم مونديال كأس العالم كل سنتين.. كل ذلك يجعل المملكة مهيأة للتقدم خطوات للأمام برفع طلبها لأعلى سلطة كروية في العالم الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» وطلب تنظيم كأس العالم 2030، للمرة الأولى في تاريخها والدخول في منافسة مع الدول الراغبة في تنظيم المونديال، كمصر والمغرب وكوريا الجنوبية وكولومبيا وبيرو والإكوادور وأستراليا وإندونيسيا والصين والملف الرباعي اللاتيني الذي يضم الأرجنتين وأوروجواي وباراجواي وتشيلي إلى جانب إنجلترا في حال (عدم انسحابها من سباق الترشح للاستضافة)، وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا.

وتهيئ الحملة الترويجية التي تهدف فيها السعودية إلى استضافة معرض إكسبو الدولي 2030 في مدينة الرياض، التي أعلن عنها الأمير محمد بن سلمان في أكتوبر 2021، بتقدم الرياض بطلب رسمي لاستضافته، في أن يكون للعاصمة حضورها في طلب الترشح لتنظيم مونديال 2030.

امتلاك المقومات

وتمتلك السعودية الجرأة والشجاعة في التقدم لاستضافة وتنظيم كأس العالم 2030 كدولة عربية ثانية بعد قطر التي ستنظم مونديال 2022 في سبتمبر المقبل، بعد أن استطاعت أن تكون قبلة الرياضة العالمية في فترة وجيزة من خلال تنظيماتها للأحداث العالمية وفق أعلى المعايير كسباق فورمولا1، واستمرار استضافة بطولة السوبر الإسباني وبطولة السوبر الإيطالي، وبطولة السوبر غلوب لكرة اليد، وجولة العالم لكرة السلة 3×3، وسباق فورمولا E 2022، ورالي داكار لثلاث مرات، وتوقيع استضافة دورة الألعاب العالمية للفنون القتالية عام2023، أيضا بالفوز بحقوق استضافة كأس العالم للفروسية 2024، (أغلى سباق في العالم).

كما تملك القدرة على تعزيز البنية التحتية للملاعب الرياضية من خلال تجهيز الملاعب الكروية وإنشاء المدن الرياضية المتكاملة كملاعب القدية (الذي يكتمل إنشاؤه في 2026) وملعب الرياض الجديد، وملعب وسط جدة الذي ستنفذه شركتان عالميتان، وملعب الدمام الجديد، وتطوير ملاعب الأندية التي ستنتهي الخطة التطويرية الأولى نهاية العام الجاري 2022 كتطوير ملاعب أندية الشباب والاتفاق والفتح، بعد نجاح تطوير وتهيئة ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، على أعلى طراز إنشائي حديث إلى جانب تطوير ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، وتلك التحركات الإنشائية تجعل السعودية جاهزة لاستضافة الأولمبياد الشتوية.

وتدخل السعودية في سباق لتنظيم بطولة كأس السعودية للخيل للمرة الثانية وهذا يعد مشجعا ومحركا لتنشيط البنى التحتية الرياضية لديها.

التجربة القطرية

وسيكون مونديال قطر 2022 وثقة الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» في إسناد الاستضافة له كفيلة بأن تكون السعودية التي تقدمت بمقترح تنظيم مونديال كأس العالم كل سنتين مشجعا لها في أن تنال ما نالته الدوحة من شرف الاستضافة التاريخية وتكرار التجربة عربيا للمرة الثانية، وسيكون مونديال 2022 مشجعا للقائمين على الرياضة السعودية وعمالقة الاقتصاد في الاستفادة من التجربة القطرية والنهوض التنموي الذي ألقى المونديال بتأثيراته على البنى التحتية بشكل عام منذ ترشيح قطر لتنظيم ملف كأس العالم المقبلة في عام 2010.

مؤشرات تدفع السعودية لطلب التنظيم:







السعودية تمثل العمق العربي والإسلامي وقوة استثمارية رائدة.



المكانة الرفيعة بين الدول القيادية على مستوى العالم.



قوة اقتصادية واستثمارية مؤثرة عالميا.



القدرة على صناعة القرار الدولي واحتواء الأزمات الاقتصادية والسياسية.



تحسن جودة الحياة بفضل الاستقرار السياسي والمالي.



عوائد بطولة كأس العالم للدول المستضيفة:





تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة من خلال توافد السياح وارتفاع نسبة إشغال الفنادق والمطاعم



تحديث البنية التحتية للنقل، بما في ذلك المطارات والطرق والسكك الحديدية والموانئ والمستشفيات



رفع الناتج المحلي وتوفير الآلاف فرص العمل للشباب والشابات.



التركيز الإعلامي على البلد المستضيف قبل وبعد الحدث العالمي.



استقطاب الجماهير لمشاهدة كأس العالم من خلال الترويج بنشر صورة إيجابية عن الدول المضيفة لكأس العالم



انتعاش سوق الدعاية والإعلان لتسويق السلع والخدمات



ملاعب واعدة:

3 ملاعب في الرياض والقدية والدمام (دون مضمار أولمبي)

إنشاء العديد من ملاعب التمارين في مختلف الملاعب

تطوير ورفع الطاقة الاستيعابية لملعب الملك فهد الدولي إلى 80 ألف متفرج، وإزالة المضمار وتحويله لمدرجات وتطوير مرافق الاستاد والمنطقة المحيطة به

تطوير ملعب مرسول بارك بالرياض ورفع طاقته الاستيعابية لتصل إلى 27 ألف متفرج

تطوير استاد الأمير فيصل بن فهد »الملز«، والذي سيشهد عملية تطوير كبيرة تبدأ بإزالة المضمار ورفع الطاقة الاستيعابية إلى 43.900 متفرج

إنشاء ملعب دولي في مدينة الدمام يتسع إلى 47 ألف متفرج

تطوير ملعبي الأمير محمد بن فهد والأمير سعود بن جلوي في المنطقة الشرقية، ورفع طاقتهما الاستيعابية إلى 24 ألف متفرج