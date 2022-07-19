نجوم عرب يتألقون في الملاعب السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - على الرغم من اهتمام الأندية السعودية بالتعاقد مع محترفين من كافة أنحاء العالم، وتحديدا أمريكا الجنوبية وأوروبا، إلا أن اللاعب العربي استطاع أن يتواجد في الدوري، مزاحما الكثير من النجوم.

في الموسم الماضي لم يخل ناد من أندية الدوري السعودي من اللاعب العربي، وكان لبعضهم التأثير الواضح والكبير، وكانوا محط أنظار الكثير من المتابعين، وأثبتوا أنهم قادرون على صناعة الفارق.

ويتصدر مدافع فريق الاتحاد، أحمد حجازي قائمة أفضل اللاعبين العرب في الملاعب السعودية، بعد أن قاد فريقه لصدارة الدوري، حيث شكل صخرة في المناطق الخلفية للعميد، وساهم في تطور الفريق في الجانب الدفاعي، قبل أن يتعرض لإصابة مع منتخب مصر خلال بطولة أمم أفريقيا أبعدته عن الملاعب نحو شهرين، إلا أنه سرعان ما عاد لقيادة كتيبة النمور في الجولات الأخيرة من الدوري.

نجم المنتخب التونسي الأول ونادي الاتفاق، نعيم سليتي، أثبت هو الآخر أنه من اللاعبين المميزين، على الرغم من الإصابات التي لاحقته إلا أنه لعب دورا بارزا في بقاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد تألقه اللافت في الجولات الحاسمة، ليكون الأبرز في صفوفه ومن أبرز اللاعبين الأجانب بالمسابقة.

لاعب فريق أبها سعد بقير، من أفضل لاعبي الوسط في الدوري السعودي، ويعد أبرز ما يميز سعد بقير فنيا السرعة، بالإضافة إلى دقة التمرير، وكذلك تصويباته القوية، والمهارة العالية، فهو من نوعية اللاعبين الذين يستطيعون قلب نتيجة أي مباراة.

ويمتاز سعد بقير بصحة قراراته في جل الأوقات، وهذا ما تشير إليه الأرقام مع الفريق ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حتى أصبح محط أنظار الكثير من الأندية الخليجية والعربية.

ثنائي الرائد كريم البركاوي ومحمد فوزير نجحا في استعادة الرائد لأنفاسه في الجولات الأخيرة من الدوري، بعد تألقهما وقيادتهما للفريق لكسب مواجهة الأهلي في الجولة 29 على ملعب الأخير بثلاثية، كانت كفيلة بعودة الرائد للمناطق الدافئة.

ورفع المغربي كريم البركاوي عدد إسهاماته التهديفية في الموسم الماضي إلى 14، بينها صناعتان.

اللاعب المغربي مراد بانتا وزميله سفيان بن دبكه كان لهما بصمة واضحة في مسيرة فريق الفتح بالدوري، حيث كان لهما دور في عودة الفريق والانتصار في الكثير من المباريات.

حارس مرمى الاتفاق، والمنتخب الجزائري رايس مبولحي كان له دور كبير في إنعاش الاتفاق وبقائه في الدوري بعد أن ذاد عن مرماه وأنقذه من أهداف محققة.

وفي خط المقدمة، يبرز اسم الهداف المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب فريق الاتحاد، والذي استمر في توهجه وتحقيق الأرقام، بعد مغادرته لنادي النصر السعودي في شتاء الموسم الماضي.

نجم نادي الطائي، الجزائري أمير سعيود هز شباك الاتحاد في الدقيقة 51 في الجولة 28 ليمنح الطائي الفوز 1-صفر، وأهدى لقب الدوري لنادي الهلال، أداء كبير قدمه سعيود مع فريق الطائي، وكان له دور بارز في انتصارات الطائي الأخيرة في الدوري.