الأخضر الشاب يواجه موريتانيا في افتتاح كأس العرب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق اليوم بطولة كأس العرب لكرة القدم تحت 20 عاما في نسختها الثامنة، والتي تستضيفها السعودية بمشاركة 18 منتخبا.

ويحتضن ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها وملعب نادي ضمك في محافظة خميس مشيط مباريات البطولة التي تستمر حتى السادس من أغسطس المقبل.

ويقص منتخبنا الوطني وشقيقه الموريتاني شريط افتتاح البطولة عندما يلتقيان على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز لحساب المجموعة الأولى، وذلك عند الخامسة من مساء اليوم، تتبعها مباراة المنتخبين الإماراتي والأردني لحساب المجموعة الثانية عند التاسعة مساء على ملعب نادي ضمك.

وكانت قرعة البطولة وضعت المنتخب الوطني على رأس المجموعة الأولى مع منتخبي العراق وموريتانيا، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات الإمارات والأردن واليمن.

وضمت المجموعة الثالثة منتخبات الجزائر ولبنان وليبيا، فيما ضمت المجموعة الرابعة منتخبات مصر وعمان والصومال، وجاءت منتخبات تونس والبحرين وجيبوتي في المجموعة الخامسة بينما ضمت المجموعة السادسة منتخبات المغرب وفلسطين والصومال.

ويدخل المنتخب السعودي صاحب الضيافة البطولة بصفته حامل اللقب الذي كان قد توج به في النسخة الماضية التي أقيمت في مصر العام الماضي، وذلك بعد فوزه على نظيره الجزائري في المباراة النهائية.

ويعد المنتخب الوطني الأكثر تتويجا بلقب كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاما بالمشاركة مع المنتخب المغربي بلقبين لكل منها، كما أن (الأخضر) الشاب هو الأكثر تأهلا للمباراة النهائية في 5 مناسبات بالنسخ السبع الماضية.