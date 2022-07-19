جراحة الركبة تبعد البيشي عن معسكر الاتحاد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق اليوم في جدة تحضيرات نادي الاتحاد للموسم المقبل بتجمع اللاعبين وإجراء الكشف الطبي، على أن يتوجه الفريق إلى النمسا بعد 3 أيام لبدء معسكره الخارجي هناك، والذي سيمتد حتى الـ13 من أغسطس المقبل وسيتخلله عدد من المباريات الودية أبرزها ضد فيورنتينا في 31 يوليو الحالي. من جهة أخرى أعلن عبد العزيز البيشي نجم الاتحاد خضوعه لجراحة في الركبة صباح أمس، وذلك عبر حسابه الرسمي على سناب شات. وأوضح أن هدف الجراحة كان تنظيف الغضروف، مؤكدا نجاحها وتوجه بالشكر للطبيب سالم الزهراني ولغرم العمري ومسؤولي الاتحاد على وقوفهم بجانبه. وأوضح أن هدف الجراحة كان تنظيف الغضروف، مؤكدا نجاحها وتوجه بالشكر للطبيب سالم الزهراني ولغرم العمري ومسؤولي الاتحاد على وقوفهم بجانبه. البيشي كان أحد أبرز نجوم الاتحاد في الموسم الماضي. ومن المتوقع أن يغيب عن الملاعب لمدة 4 أسابيع مما سيجعله خارج المعسكر الإعدادي الخارجي للعميد استعدادا للموسم الجديد.

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