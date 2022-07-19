وديات ماربيا تجهز الشباب

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ويستعد الشباب لإقامة معسكر خارجي تحضيرا للموسم المقبل في مدينة ماربيا الإسبانية لمدة 22 يوما، ابتداء من 20 يوليو الحالي، على أن تكون عودة الفريق إلى مدينة الرياض 11 أغسطس من أجل انطلاق المرحلة الثانية من الإعداد للموسم الجديد.وسيخوض في معسكره الخارجي، أربع مباريات ودية، حيث ستكون البداية أمام فريق لاس بالماس الإسباني 27 يوليو الحالي، ثم يواجه بعدها ريال سرقسطة في اليوم الأخير من الشهر الحالي، وسيلاقي فريق الخيسيراس الإسباني في الخامس من أغسطس المقبل، فيما لم يحدد الفريق الذي سيلاقيه في آخر مباريات المعسكر والمقررة في العاشر من الشهر نفسه.
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