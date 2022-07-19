حارس ومدافع.. أولى صفقات الأهلي الصيفية

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وأوضحت المصادر ذاتها أن الصفقتين ستكون عبارة عن حارس مرمى إضافة إلى مدافع ومن المتوقع انضمام اللاعبين فور وصول الفريق للمعسكر في تركيا والمشاركة خلال الفترة الإعدادية للفريق قبل بداية منافسات الموسم المقبل.وكأن الأهلي قد أعلن الاثنين التعاقد مع الظهير الأيسر إبراهيم الزبيدي لمدة موسم واحد قادما من الطائي ليكون الصفقة الأولى في المريكاتو الصيفي للأهلي لتدعيم صفوف الفريق.
الزبيدي خاض 20 مباراة مع فريقه في الدوري السعودي الموسم الماضي صنع بها هدفين، وهو أحد خريجي الفئات السنية في الوحدة وسبق له أن ارتدى قمصان النصر ونجران والتعاون.
الصفقة فيما تبدو مقدمة لرحيل اللاعب المقدوني إزجان أليوسكي.
من جهة أخرى عاود الفريق الكروي الأول تدريباته مساء الاثنين الماضي استعدادا لمنافسات دوري الدرجة الأولى بعد أن هبط إليه مؤخرا باحتلاله الترتيب الـ15 بنهاية منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأشرف على التدريبات المدرب الأورغوياني روبرت سيبولدي بعد أن جددت إدارة النادي عقده مطلع الأسبوع الجاري ليقود مهمة إعادة الأهلي لدوري المحترفين بعد أن هبط الفريق على يديه.
يذكر أن الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة احتضن انطلاقة تدريبات الفريق بعد العودة من الإجازة وقبل المغادرة إلى المعسكر الإعدادي في تركيا الجمعة المقبل.
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