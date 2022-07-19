10 ملايين تذكرة ستطرح لدورة الألعاب الأولمبية

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وتستضيف تاهيتي في بولينيزيا الفرنسية مسابقة ركوب الأمواج على بعد 15706 كلم من باريس، وستحطم هذه المسابقة الرقم القياسي لأبعد مكان تقام فيه مسابقة أولمبية في دورة واحدة بعيدا عن المدينة المضيفة.وللمرة الأولى في تاريخ الدورات الأولمبية والبارالمبية، يتم اعتماد شعار واحد للحدثين، ويوصف بـوجه الألعاب، والشعار هو عبارة عن وحدة مكونة من ثلاثة رموز: الميدالية الذهبية والشعلة وماريان وهو رمز عزيز لثورة فرنسا وشعبها.
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