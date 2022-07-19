10 ملايين تذكرة ستطرح لدورة الألعاب الأولمبية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 أنه سيتم طرح 10 ملايين تذكرة للدورة، بسعر يبدأ من 24 يورو للتذكرة الواحدة، فيما سيتم طرح عدد 3.4 ملايين تذكرة لدورة الألعاب البارالمبية، بسعر يبدأ من 15 يورو للفرد، وسيحضر حفل الافتتاح الذي سيقام على نهر السين بطول 6 كلم أكثر من 600 ألف متفرج، لتكون المرة الأولى التي يقام فيها حفل الافتتاح خارج الملعب الأولمبي، ويشمل البرنامج 32 رياضة تضم 306 مسابقات. واختارت اللجنة المنظمة أماكن سياحية معروفة في باريس، لاستضافة المنافسات منها ميدان الكونكورد، وشامب دي مارس، وليزانفاليد، وقصر فرساي، إضافة إلى العديد من الأماكن البارزة الأخرى، وستقام منافسات الكرة الطائرة الشاطئية أسفل برج إيفل، والمصارعة والجودو، والفروسية في قصر فرساي.

وتستضيف تاهيتي في بولينيزيا الفرنسية مسابقة ركوب الأمواج على بعد 15706 كلم من باريس، وستحطم هذه المسابقة الرقم القياسي لأبعد مكان تقام فيه مسابقة أولمبية في دورة واحدة بعيدا عن المدينة المضيفة.

وللمرة الأولى في تاريخ الدورات الأولمبية والبارالمبية، يتم اعتماد شعار واحد للحدثين، ويوصف بـوجه الألعاب، والشعار هو عبارة عن وحدة مكونة من ثلاثة رموز: الميدالية الذهبية والشعلة وماريان وهو رمز عزيز لثورة فرنسا وشعبها.