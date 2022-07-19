شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 19/ 7/ 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الثلاثاء، 19/ 7/ 2022 العديد من الأحداث الهامة، جاء فى مقدمتها، البولندي شيمون مارتشينياك حكما لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، ومصدر باتحاد الكرة: قيد الجزيرى جاء بتحويل الإعارة لانتقال نهائى.

البولندي شيمون مارتشينياك حكما لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

أستقرت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم على تعيين البولندي شيمون مارتشينياك حكما لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي بطولة كأس مصر الخميس القادم، ويبلغ مارتشينياك 41 عاما، ويحمل الشارة الدولية منذ عام 2011.

مصدر باتحاد الكرة: قيد الجزيرى فى الزمالك جاء بتحويل الإعارة لانتقال نهائى

كشف مصدر داخل الاتحاد المصرى لكرة القدم عن قيد التونسى سيف الدين الجزيرى الموسم الحالى بقائمة نادى الزمالك، قائلا: "توضيح بشأن موقف سيف الجزيري لاعب الزمالك، اللاعب انتقل من المقاولون العرب إلى الزمالك على سبيل الإعارة الموسم الماضى قبل قرار إيقاف القيد للزمالك".

تدريب حراس مرمى الزمالك على التعامل مع العرضيات وسرعة رد الفعل قبل لقاء الأهلى

قاد أيمن طاهر، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات خاصة لحراس مرمى الأبيض خلال مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء الأهلي المقبل، في نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

فيريرا يخصص تدريب لتسديد ركلات الجزاء فى مران الزمالك قبل مواجهة الأهلى

خصص الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا فقرة خاصة لتدريب اللاعبين على ركلات الترجيح، خلال مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء الأهلي المقبل في نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

فيريرا يعدل موعد تدريب الزمالك غدًا ويدخل معسكرا مغلقا استعدادًا للأهلى

قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا خوض تدريب الغد في الخامسة مساءً، بدلاً من الساعة الرابعة، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا لمباراة الأهلي في نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

اتحاد الكرة: رشحنا الزمالك والأهلى لدورى الأبطال وفقا لمعيار نتائج الدور الأول

كشف مسئولو اتحاد الكرة، انه تم ارسال خطاب رسمي للكاف يوم 10 يوليو الجارى لتحديد الأندية المصرية الأربعة المشاركة في النسخة المقبلة لبطولات أفريقيا.

محاولات فى الزمالك لتجهيز السعيد ويوسف أسامة لقمة نهائى الكأس

أدى عمر السعيد ويوسف أسامة نبيه ومحمد حسام " بيسو" ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خاصة في صالة الجيمانيزيوم بمقر القلعة البيضاء على هامش مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء الأهلي المقبل في نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

جلسة خاصة بين فيريرا ولاعبى الزمالك وسوزا يقود فقرة بدنية قبل مواجهة الأهلى