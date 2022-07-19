يسورا ثيبوس تحصد ذهبية منافسات فردي السيدات لسيف المبارزة ببطولة العالم للسلاح

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القاهرة - سامية سيد - نجحت البطلة الفرنسية يسورا ثيبوس في حصد الميدالية الذهبية لمنافسات سلاح الشيش لفردي السيدات ببطولة العالم للسلاح المقامة حاليا في مصر داخل صالات استاد القاهرة الدولي في الفترة ما بين 15 يوليو وحتى 23 من نفس الشهر تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

واستطاعت بطلة فرنسا التفوق على بطلة إيطاليا أرينا أريجو، في المباراة النهائية بنتيجة 15-10 لتحصد الفرنسية الذهبية وتتوج البطلة الإيطالية بالفضية.

كما حصدت كل لي كيفر بطلة الولايات المتحدة الأمريكية وماريا بولدر بطلة رومانيا على الميدالية البرونزية بعد خسارتهنا مباراتي نصف النهائي.

وكانت قد أقيمت بالأمس منافسات نهائيات فردي سلاح السيف للرجال والتي شهدت تتويج أرون سيزيلاجي من المجر بالميدالية الذهبية فيما توج ماكسيم بيانفيتي بطل فرنسا بالفضية بينما حصد لوليان تيودوسيو بطل رومانيا وساندرو بازادزى بطل جورجيا على الميدالية البروزنة.

كما أقيمت بالأمس منافسات فردي السيدات لسيف المبارزة وشهدت تتويج البطلة الكورية سارة سونج بالميدالية الذهبية بينما فازت الألمانية أليسكاندرا ندولو على الميدالية الفضية، وحصدت كل من بطلة هونج كونج مان واي كونج وبطلة إيطاليا روسيلا فيامينجو على الميدالية البرونزية.