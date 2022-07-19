شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة : اللائحة المتداولة لاختيار الأندية المشاركة في البطولات الافريقية قديمة و ليست جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل الاتحاد المصرى لكرة القدم أن لائحة اختيار الأندية المشاركة في البطولات الافريقية قديمة و ليست لائحة الموسم الحالي للكشف عن أختيار الأندية المشاركة في بطولة دورى أبطال أفريقيا و الكونفدرالية الافريقية الموسم المقبل .

وأوضح المصدر أن اللائحة الجديدة للموسم الحالي تنص على بعض البنود أن بانتهاء مباريات الدور الأول لجميع الفريق يتم أختيار صاحب المركز الأول و الثانى للمشاركة في بطولة دورى أبطال أفريقيا و الثالث و الرابع للمشاركة في بطولة الكونفدرالية الافريقية .

حيث تداول اللائحة القديمة لاختيار الاندية المشاركة فى البطولات الافريقية و ليست الجديدة من قبل لجنة المسابقات بالجبلاية لذلك تكون خاطئة فى الاستناد عليها من قبل الاندية التى ترغب فى المشاركة .

و كان أرسل مسئولو نادى بيراميدز خطابًا رسميًا لاتحاد الكرة، يطالبه خلاله بالمشاركة فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، كونه صاحب المركز الثانى فى جدول ترتيب فرق الدورى الممتاز حتى الوقت الحالى. ويرغب بيراميدز فى المشاركة ببطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث سيرسل اتحاد الكرة المصرى الفرق المشاركة فى بطولات الكاف نهاية الشهر الجارى، وهو ما دفع بيراميدز للمطالبة بالمشاركة فى دورى الأبطال وليس الكونفدرالية. وواصل الزمالك صدارته لجدول ترتيب الدورى المصري برصيد 57 نقطة، بعد الفوز على غزل المحلة بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما يوم السبت، ضمن منافسات الجولة 25، وبعد أن خاض 25 مباراة فاز في 18 لقاء وتعادل في 3 مباريات بينما خسر 4 مواجهات. وجاء بيراميدز في المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى العام برصيد 53 نقطة بعد الفوز على الأهلى بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما يوم السبت ضمن منافسات الجولة 25 وبعد أن خاض 25 لقاء فاز في 16 لقاء وتعادل في 5 مباريات بينما خسر 4 مواجهات. وحل فريق الأهلى في المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى العام بعد أن خاض 23 مباراة فاز في 14 مباراة وتعادل 6 لقاءات وخسر مواجهات.

وجاء ترتيب جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز عقب أنتهاء مباريات الدور الاول كالتالى :