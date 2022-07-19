شكرا لقرائتكم خبر عن سيمون مارسنياك حكم مباراة القمة فى نهائى الكأس.. قام بطرد دي روسي وإيميرسون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم إدارة المباراة النهائية لبطولة كأس مصر بين الأهلى والزمالك للحكم البولندي سيمون مارسنياك، والتى سوف تقام على استاد القاهرة يوم الخميس المقبل، فى تمام الساعة التاسعة مساء.

وجاءت أشهر المباريات التى أدارها كالتالى: - دوري الأبطال عام 2016 بين بورتو البرتغالي وروما الإيطالي، خلال أحداث المباراة طرد دي روسي مباشرة، وكذلك طرد إيميرسون مباشرة من فريق روما، وانتهى اللقاء بفوز بورتو بثلاثية نظيفة والتأهل لمرحلة المجموعات.

- مباراة ريال مدريد وتوتنهام فى دوري الأبطال 2017، ومباراة منتخبي إيطاليا وإنجلترا فى دوري الأمم الأوروبية وانتهت بالتعادل السلبي، بالإضافة إلى تواجده فى الدوري السعودي.

- نهائي السوبر الأوروبي بين ريال مدريد وأتليتكو مدريد 2018 وانتهى بفوز الروخي بلانكوس 4/2.

- نهائي بطولة أمم أوروبا تحت 21 بين السويد والبرتغال عام 2015 وانتهت بفوز السويد 4/5 بركلات الترجيح بعد نهايتها سلبيا.

- نهائي كأس الملك السعودي بين الهلال والنصر 2020 والتى انتهت بفوز الهلال 2/1.

- نهائي كأس الملك السعودي بين الفيصلي والتعاون 2021 واللى انتهى بفوز الفيصلي 3/2.

- حكم نهائي كأس بولندا 3 مرات سابقة.