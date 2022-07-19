شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الكرة بإنبى توصى بعدم بيع مصطفى شلبى فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الكرة في نادى إنبى برئاسة أيمن الشريعى رئيس النادى وعضوية شريف أبو الغيط عضو مجلس الإدارة وعبد الناصر محمد مدير الكرة بالفريق الأول وطارق عبدالله المدرب العام، ومحمد اسماعيل رئيس قطاع الناشئين بالتمسك بخدمات مصطفى شلبى نجم الفريق البترولى.

ورفضت لجنة الكرة التفريط في خدمات مصطفى شلبي في الانتقالات الصيفية المقبلة بعد تلقيه أكثر من عرض لحاجة الجهاز الفني للفريق البترولى بقيادة البرتغالى جورفان فييرا لجهود اللاعب في الفترة القادمة خصوصا أنه يعتبر من العناصر والركائز الأساسية للفريق.

في سياق متصل، أعلن أيمن الشريعى، رئيس نادى إنبى، بقاء مصطفى شلبى فى الفريق البترولى لمدة 4 مواسم قادمة، مؤكدا حاجة الفريق لجهود اللاعب في الفترة القادمة، لافتا إلى أن اللاعب تلقى عرضين خلال الفترة الماضية أحدهما مصرى وينافس على الدورى، والآخر تركى، لافتا إلى أنه قرر التمسك باللاعب لحاجة الفريق لخدماته.

من ناحية أخرى، حذر جورفان فييرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبى، لاعبيه من التفكير أو الانشغال بأية عروض انتقال لأندية أخرى في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة في ظل وجود أكثر من جولة قبل نهاية بطولة الدوري الممتاز لهذا الموسم.

وتأتي تحذيرات فييرا في ظل الأنباء التي ترددت عن تلقي لاعبين مثل النيجيري جون إيبوكا ومحمود جاد ومصطفى شلبي ومصطفى شكشك من أندية أخرى في الأيام القليلة الماضية وهو ما يخشى معه المدير الفني من إمكانية فقدان لاعبيه التركيز المطلوب في الجولات المقبلة للبطولة.